Женщина кинула в Рубиалеса яйца на презентации его книги о скандале после поцелуя с Эрмосо

Луис Рубиалес ранее написал книгу, в которой поделился подробностями о скандале с Дженнифер Эрмосо.
Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании в губы.
Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф — 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа — более 10 тысяч евро.
Во время выступления Рубиалеса на презентации в него бросили несколько яиц, заставив прервать речь.
«Не волнуйтесь, ничего страшного!» — крикнул кто-то в этот момент кто-то из зала.
Сначала экс-функционер попытался закрыться, а затем побежал в сторону нападавшей женщины. Это момент попал на запись Multicanal Radio.
Однако стычки не произошло, сотрудники службы безопасности вывели виновницу происшествия из зала.