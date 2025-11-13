Женщина кинула в Рубиалеса яйца на презентации его книги о скандале после поцелуя с Эрмосо

Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф — 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа — более 10 тысяч евро.