Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.40
П2
22.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
24.00
X
7.50
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
19.00
X
3.70
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Женщина кинула в Рубиалеса яйца на презентации его книги о скандале после поцелуя с Эрмосо

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) был атакован во время презентации своей книги под названием «Убийство Рубиалеса».

Источник: Спортс"

Луис Рубиалес ранее написал книгу, в которой поделился подробностями о скандале с Дженнифер Эрмосо.

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании в губы.

Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф — 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа — более 10 тысяч евро.

Во время выступления Рубиалеса на презентации в него бросили несколько яиц, заставив прервать речь.

«Не волнуйтесь, ничего страшного!» — крикнул кто-то в этот момент кто-то из зала.

Сначала экс-функционер попытался закрыться, а затем побежал в сторону нападавшей женщины. Это момент попал на запись Multicanal Radio.

Однако стычки не произошло, сотрудники службы безопасности вывели виновницу происшествия из зала.