Винисиус про Анчелотти: «Сборная развивается, появился четкий стиль. Мечта Карло — выиграть ЧМ и осчастливить бразильцев. Права на ошибку не будет, мы должны вернуть себе заслуженную славу»

Он всегда говорит, что его мечта — осчастливить бразильцев, вернуть полный радости футбол, который для нас характерен, и выиграть ЧМ. Он вселяет в нас спокойствие и уверенность, напоминает нам, что в нас уже есть страсть, необходимая для ношения этой футболки. Нам просто нужно победить, чтобы его работа получила заслуженное признание.