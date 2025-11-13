Бартон уходит из соцсетей после признания его виновным в оскорблениях: «Все дошло до точки, когда нужно остановиться. Темп онлайн-мира и мои ошибки повлияли на мои суждения»

Я решил на время отойти от социальных сетей. Это непростое решение, но интенсивность и темп онлайн-мира в сочетании с моими собственными сложностями и ошибками действительно повлияли на мое благополучие и суждения. Мне нужно пространство, чтобы честно в этом разобраться, осмыслить, как я поступал, и улучшить то, как я веду общение.