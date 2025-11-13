Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.75
П2
14.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
39.00
X
14.75
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.26
П2
4.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Бартон уходит из соцсетей после признания его виновным в оскорблениях: «Все дошло до точки, когда нужно остановиться. Темп онлайн-мира и мои ошибки повлияли на мои суждения»

Джоуи Бартон после признания его виновным в публикации оскорбительных сообщений заявил, что больше не будет писать в соцсетях.

Источник: Спортс"

"За последние несколько лет с профессиональной, личной и эмоциональной точек зрения произошло многое — и все это дошло до точки, когда мне нужно остановиться и по-настоящему все взвесить.

Я решил на время отойти от социальных сетей. Это непростое решение, но интенсивность и темп онлайн-мира в сочетании с моими собственными сложностями и ошибками действительно повлияли на мое благополучие и суждения. Мне нужно пространство, чтобы честно в этом разобраться, осмыслить, как я поступал, и улучшить то, как я веду общение.

Спасибо всем, кто меня поддерживал, бросал вызов и оставался со мной. Я беру этот перерыв, потому что хочу стать лучше, яснее выражаться и стать более приземленным. Увидимся на той стороне«, — написал экс-хавбек “Манчестер Сити”.