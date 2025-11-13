Директор «Леон Сатурна» Коновалов о долгах по зарплате: «Речь про дополнительные деньги, выплачивающиеся в виде квартальных отчислений. Они считаются по результатам спортсменов»

— Конечно, хочется всегда побеждать, цель всегда должна быть одна — быть наверху. В сезоне тяжеловато было из‑за того, что собирали команду заново. К следующему году переформатируемся, будем играть немного по‑другому. О задачах выйти в «Серебро» говорить пока не могу, тут нужно знать позицию руководителей. Опять же, нужно исходить из будущего состава, как он будет выглядеть, чтобы понимать, на что мы способны. Сейчас у большого количества игроков заканчиваются контракты, формируется новый состав, — сказал Коновалов.