Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.75
П2
14.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
39.00
X
14.75
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.26
П2
4.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Лапорта хочет поставить статую Месси у «Камп Ноу»: «В “Барсе” уже обсуждали это, он заслуживает почестей, как Кройфф и Кубала. Нужно согласие семьи Лео»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что клуб уже обсудил идею установки статуи Лионеля Месси на территории нового стадиона — однако проект будет реализован только после согласования с семьёй аргентинца.

Источник: Спортс"

Во время презентации книги журналиста Чави Торреса Yo viví en la Masia («Я жил в Ла Масии») Лапорта заявил:

«Месси навсегда связан с “Барселоной”. Он знает, что двери клуба для него всегда открыты. Мы испытываем к нему абсолютное уважение — он заслуживает самого большого и искреннего признания.

У него должна быть статья возле «Камп Ноу», как у Кройффа и Кубалы. Он — одна из тех фигур, что определили эпоху. Мы уже обсуждали этот вопрос на совете директоров и работаем над этим. Конечно, необходимо согласие семьи, и все болельщики «Барсы» этого хотят. Когда придет время и будет готов дизайн, мы представим проект.

Нам этого бы очень хотелось. Думаю, все болельщики «Барселоны» были бы счастливы видеть статую Лео Месси рядом с другими великими легендами клуба", — сказал Лапорта.

Лионель Месси: «Мы с семьей скучаем по Барселоне, очень хотим вернуться. С нетерпением жду возможности вернуться на “Камп Ноу”, когда он будет готов».