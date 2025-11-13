Ричмонд
Тимур Гурцкая: «Карпин не понимает, что нужно приводить новых игроков более высокого уровня. Сам он не рискнет взять ни одного иностранца. Но российские футболисты РПЛ не выигрывали»

Тимур Гурцкая раскритиковал подход Валерия Карпина к трансферам.

Источник: Спортс"

— Вы говорите: «К сожалению, Карпина не уволят в ближайшее время». Почему у него гарантированно не получится в «Динамо»?

— Потому что он не потянет ношу выстроить эту систему в одиночку.

— Приход в «Динамо» Альбы станет усилением?

— Нет, вы не учитываете, что все механизмы, которые работают на Карпина, распределяются им самостоятельно. Для того, чтобы этот механизм сейчас хоть как-то заработал, нужно назначить Рыскина спортивным директором. Он будет спорить с Карпиным за каждого футболиста.

Если Карпин будет в одиночку решать, кто ему нужен, то у него будет работать только мышечная память. Только о тех, с кем он работал. Он не рискнет взять ни одного нового иностранца.

— Это ведь было очевидно до назначения.

— Для меня не было очевидно, что Карпин потащит игроков из «Ростова» и будет делать ставку на них. Глебов уже был в команде, к нему претензий нет, но его не так используют в «Динамо», как в «Ростове». Он бегает на той же позиции, но влияние на игру несоизмеримо.

Для меня похоронена история сотрудничества «Динамо» при Карпине с первым местом, потому что он вообще не понимает, что нужно приводить новых игроков более высокого уровня. Российские футболисты чемпионаты России не выигрывали.

— Можете привести еще один пример кроме ситуации, когда предлагали купить иностранного вингера, а он выбрал Миранчука?

— Сейчас это никто не подтвердит, но если вы хотите верить слухам, то таких имен было несколько. Я не буду говорить позиции, но от нескольких игроков он отказался в пользу своих.

«Динамо» считало, что у них есть состав. В итоге на финише выясняется, что его нет. Количество травм показывает плохую работу тренера по физподготовке, — отметил в ходе шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

