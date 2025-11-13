Виталий Кафанов: «У Максименко и Агкацева есть все качества для игры в хороших европейских клубах. Вопрос в том, когда Россию вернут на международную арену»

— Кто станет следующим российским голкипером, который перейдет в топовый европейский клуб?
— Весь вопрос в том, когда нас вернут на международную арену. Если это произойдет в ближайшее время, то это Максименко и Агкацев. Если через 2−3 года, то все может поменяться, могут появиться уже другие фамилии — посмотрите, как много у нас хороших вратарей сейчас. Но вот на данный момент назову этих двоих голкиперов. У них есть все качества для игры в хороших европейских командах.
— Сафонов перешел в «ПСЖ» во время изоляции — то есть вероятность есть и сейчас.
— Да, конечно, но это все равно намного сложнее.. Сафонов уехал после своего лучшего сезона. Возьмите любые его 10−15 игр в том сезоне — не найдете ни одной ошибки, он везде спасает. Так и выбирают вратарей. Матвея взяли еще потому, что у него был багаж за сто игр. У Саши тоже больше ста. У Стаса мало игр пока, но он подтверждает, что прошлый год был таким хорошим не случайно, он уже второй год держит планку — это показатель, — сказал Кафанов.