Виталий Кафанов: «У Максименко и Агкацева есть все качества для игры в хороших европейских клубах. Вопрос в том, когда Россию вернут на международную арену»

— Да, конечно, но это все равно намного сложнее.. Сафонов уехал после своего лучшего сезона. Возьмите любые его 10−15 игр в том сезоне — не найдете ни одной ошибки, он везде спасает. Так и выбирают вратарей. Матвея взяли еще потому, что у него был багаж за сто игр. У Саши тоже больше ста. У Стаса мало игр пока, но он подтверждает, что прошлый год был таким хорошим не случайно, он уже второй год держит планку — это показатель, — сказал Кафанов.