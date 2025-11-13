Дель Пьеро и Маркизио озвучили полицейских зебр в сиквела мультфильма «Зверополис»

В оригинале эти роли дублировали рестлеры Роман Рейнс и Фил «CM Punk» Брукс.
«Зверополис» 2 является продолжение мультфильма от студии Walt Disney, премьера состоится 26 ноября 2025 года.
Бывшие игроки «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро и Клаудио Маркизио приняли участие в итальянском дубляже второй части «Зверополиса» − в мультфильме они озвучили двух полицейских зебр.
