Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.75
П2
14.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
39.00
X
14.75
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.26
П2
4.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Дель Пьеро и Маркизио озвучили полицейских зебр в сиквела мультфильма «Зверополис»

Бывшие игроки «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро и Клаудио Маркизио приняли участие в итальянском дубляже второй части «Зверополиса» − в мультфильме они озвучили двух полицейских зебр.

Источник: Спортс"

В оригинале эти роли дублировали рестлеры Роман Рейнс и Фил «CM Punk» Брукс.

«Зверополис» 2 является продолжение мультфильма от студии Walt Disney, премьера состоится 26 ноября 2025 года.