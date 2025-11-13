Ричмонд
Мадуэке о фанатах «Арсенала»: «Они подталкивают меня вперед, это дает огромный стимул. До моего прихода было напряжение в соцсетях, но на стадионе этого нет»

Нони Мадуэке высказался об отношениях с фанатами «Арсенала». Вингер перешел в клуб из «Челси» в летнее трансферное окно. Перед этим этого болельщики «канониров» создали петицию против трансфера англичанина.

Нони Мадуэке высказался об отношениях с фанатами «Арсенала». Вингер перешел в клуб из «Челси» в летнее трансферное окно. Перед этим этого болельщики «канониров» создали петицию против трансфера англичанина.

"Команда великолепна. Очевидно, мы на высоте. Это команда не просто замечательных и талантливых игроков, но и полная хороших людей. И, думаю, здешняя атмосфера, пожалуй, лучшая из всех, что я видел.

И да, что касается болельщиков, поначалу, до моего прихода в клуб, было некоторое напряжение в социальных сетях и все такое. Но на стадионе я не чувствовал, [что болельщики меня критикуют].

Я играю с краю и слышу, как они подталкивают меня вперед на протяжении всей игры. Каждый раз, когда я получаю мяч, я слышу их. Дай Бог, чтобы так продолжалось, потому что это дает мне огромный стимул.

Мне всегда нравится играть на «Эмирейтс». Я всегда с нетерпением жду следующего матча, чтобы вернуться туда. Болельщики потрясающе проявили себя, и я очень ценю, как они ведут себя", — сказал Мадуэке в подкасте The Dispatch.