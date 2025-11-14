Мошенник от лица президента «Пизы» в соцсети вымогал деньги под предлогом получения доли в клубе. Клуб обратился в командование Финансовой гвардии Италии

Как указано в заявлении клуба, мошенник «перечислил ряд способов перевода денежных средств» и утверждал, что за этими взносами последует «приобретение конкретных долей в капитале клуба». Чтобы сделать предложение еще более заманчивым, также были обещаны «мифические дивиденды» от сделанных инвестиций.
Руководством «Пизы» подало официальное заявление о преступлении против неизвестных лиц в Провинциальное командование Финансовой гвардии Италии — правоохранительного органа в подчинении Министерства экономики и финансов. Правовые меры были предприняты для защиты репутации клуба, его президента и для защиты болельщиков от возможного финансового ущерба.
В своем заявлении «Пиза» поблагодарила Провинциального командора Финансовой гвардии и весь персонал за «оперативное и эффективное сотрудничество», проявленное при принятии заявления.
Также в клубе призвали болельщиков «сообщать о любой подозрительной деятельности».