Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.75
П2
14.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
39.00
X
14.75
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.26
П2
4.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Мошенник от лица президента «Пизы» в соцсети вымогал деньги под предлогом получения доли в клубе. Клуб обратился в командование Финансовой гвардии Италии

Руководство «Пизы» обнаружило мошенническую схему в Instagram: злоумышленники выступали от имени президента клуба Джузеппе Коррадо, создав фальшивый профиль для обмана болельщиков, и предлагали им войти в структуру собственности клуба за денежные взносы.

Источник: Спортс"

Как указано в заявлении клуба, мошенник «перечислил ряд способов перевода денежных средств» и утверждал, что за этими взносами последует «приобретение конкретных долей в капитале клуба». Чтобы сделать предложение еще более заманчивым, также были обещаны «мифические дивиденды» от сделанных инвестиций.

Руководством «Пизы» подало официальное заявление о преступлении против неизвестных лиц в Провинциальное командование Финансовой гвардии Италии — правоохранительного органа в подчинении Министерства экономики и финансов. Правовые меры были предприняты для защиты репутации клуба, его президента и для защиты болельщиков от возможного финансового ущерба.

В своем заявлении «Пиза» поблагодарила Провинциального командора Финансовой гвардии и весь персонал за «оперативное и эффективное сотрудничество», проявленное при принятии заявления.

Также в клубе призвали болельщиков «сообщать о любой подозрительной деятельности».