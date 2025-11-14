Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Мартинес про удаление Роналду: «Такому игроку тяжело, защитники постоянно его придерживали. Криштиану не повезло, никакой жестокости там не было, он пытался оттолкнуть соперника»

Роберто Мартинес прокомментировал поражение Португалии от Ирландии (0:2) и удаление Криштиану Роналду за удар локтем в спину.

"Согласен, такой матч хочется забыть, но в футболе подобное случается. Все, что могло пойти не так, пошло не так. А у Ирландии все получилось.

Мы поговорили с Роналду, думаю, что такому футболисту, как Криштиану, играющему в штрафной, приходится тяжело. У него постоянно был контакт с защитниками, они его придерживали.

Никакой жестокости не было, он пытался оттолкнуть соперника. Ему не повезло. На картинке все выглядит хуже, чем было на самом деле.

Это его первое удаление в составе сборной, невероятно", — отметил главный тренер сборной Португалии.