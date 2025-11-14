ЦСКА может вернуть легенду клуба, «Спартак» зовет русскоязычного тренера. Трансферные слухи дня

В России
Чалов может вернуться в Россию
По информации «Mash на спорте», ЦСКА рассматривает возможность возвращения своего воспитанника, нападающего Федора Чалова, в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что армейцы пока не вели переговоров с ПАОК, но готовы арендовать форварда зимой. По данным источника, греческий клуб может согласиться отпустить Чалова, если предложение будет выгодным и они смогут найти ему достойную замену.
ПАОК публично опроверг информацию о готовности отпустить Чалова зимой. Однако инсайдер Иван Карпов сообщил, что руководство греческого клуба разочаровано игрой Чалова, а у главного тренера Рэзвана Луческу уже есть список кандидатов для усиления атакующей линии.
Кроме ЦСКА, интерес к Чалову проявляет «Зенит», который готовится к грядущему ужесточению лимита на легионеров. Также есть спрос на российского нападающего в Ла Лиге, но конкретных предложений пока не поступало.
«Зенит» следит за бразильским вундеркиндом
Скауты «Зенита» активно следят за 17-летним атакующим полузащитником Габриэлем Меком, которого в Бразилии называют «новым Неймаром». Представители российского клуба просматривали молодого бразильца во время его выступлений за сборную на Чемпионате мира U-17.
Недавно украинский «Шахтер» обращался в «Гремио» с предложением о выкупе Мека за €15 млн, но получил отказ. По сообщению бразильского журналиста Калиэля Дорнельса, помимо российских и украинских клубов, за Меком также следят европейские гранды — «Ливерпуль» и «Порту».
Батраковым интересуются в Турции
Турецкий «Бешикташ» планирует сделать предложение по трансферу лидера «Локомотива» Антона Батракова, если им удастся продать своего вингера Рафу саудитам. У 32-летнего португальца Рафы конфликт с главным тренером Ялчином.
Турецкий клуб рассчитывает выгодно продать вингера в «Аль-Ахли» и после этого связаться с «Локомотивом» по поводу 20-летнего хавбека. Ради перехода полузащитника сборной России черно-белые будут готовы пойти на «всевозможные жертвы», сообщает Fotomaç.
Ранее уже сообщалось об интересе «Бешикташа» к Батракову, который очень нравится новому тренеру Ялчину. Но «Локомотив» не устроила цена — турецкий клуб летом был готов предложить за хавбека лишь €10 млн.
Вахания допустил трансфер в «Динамо»
Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания прокомментировал слухи о своем возможном переходе в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что бело-голубые проявляют интерес к нему и его партнеру по обороне Виктору Мелехину.
«Никак не отношусь к слухам про переход в “Динамо”. Я просто прочитал это в телеграм-канале и даже не придал значения. Буду ли думать, если поступит предложение от них? Наверное, да.
Не вижу смысла фантазировать. Если реально появится предложение от «Динамо», тогда и будем думать«, — заявил Вахания в интервью “Советскому спорту”.
«Спартак» интересуется Риерой
«Спартак», который ищет нового главного тренера после расставания с Деяном Станковичем, рассматривает на пост Альберта Риеру из словенского «Целе». Отмечается, что назначение может состояться только в период зимнего межсезонья, поскольку Риера не готов рассматривать новые предложения до завершения общего этапа Лиги конференций.
У 43-летнего Риеры также есть предложение от сербской «Црвены Звезды», но, вопреки информации в сербских медиа, контракт с клубом пока не подписан.
Президент «Целе» Валерий Колотило прокомментировал будущее Риеры, заявив, что клуб не заинтересован в его уходе даже за компенсацию:
«Футбольный клуб “Целе” никогда не назначал цену или желаемую компенсацию за Альберто Риеру, поскольку клуб не заинтересован в разговорах о его уходе. Наша цель — пройти весь путь до конца во всех трех турнирах. Зачем ломать то, что работает? Мы не устанавливаем цены за Альберта, потому что ожидания клуба таковы, что Альберт останется у нас».
В мире
За Станковича сразятся большие клубы
Клубы немецкой Бундеслиги «Байер» и «Лейпциг» заинтересованы в подписании полузащитника Александра Станковича (сына экс-тренера «Спартака»). Его бывший клуб, миланский «Интер», также готов вернуть игрока, активировав сумму отступных в его контракте с «Брюгге», которая составляет €23 млн.
Менее полугода назад «Интер» сам отпустил Александара в Бельгию за €10 млн. За это время опорник провел 21 матч, помог «Брюгге» выйти в Лигу чемпионов и получил вызов в сборную Сербии.
«МЮ» может вернуть Мактоминея
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес в возвращении своего воспитанника Скотта Мактоминея, который сейчас выступает за итальянский «Наполи». Об этом сообщает издание Caught Offside.
Источник отмечает, что неаполитанский клуб не установил конкретную цену за 28-летнего полузащитника, но претенденту придется заплатить не менее € 50 млн. Интерес к Мактоминею также проявляют английские клубы «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Подчеркивается, что сам шотландский полузащитник, скорее всего, не будет настаивать на уходе из «Наполи», куда он перешел из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года.