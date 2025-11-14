ЦСКА может вернуть легенду клуба, «Спартак» зовет русскоязычного тренера. Трансферные слухи дня

«Футбольный клуб “Целе” никогда не назначал цену или желаемую компенсацию за Альберто Риеру, поскольку клуб не заинтересован в разговорах о его уходе. Наша цель — пройти весь путь до конца во всех трех турнирах. Зачем ломать то, что работает? Мы не устанавливаем цены за Альберта, потому что ожидания клуба таковы, что Альберт останется у нас».