Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.69
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2

Защитник «Ростова» Мелехин о том, что Альба может воссоединиться с Карпиным в «Динамо»: «Не удивлюсь. Джонатан очень хороший тренер, отлично разбирается в российском футболе»

Виктор Мелехин допустил, что тренер «Ростова» Джонатан Альба воссоединится с Валерием Карпиным в «Динамо».

Источник: Спортс"

— За счет чего все-таки это [ «Ростов» закончил первый круг выше, чем «Динамо»] удалось после летних потерь и неудачного старта?

— Сыгрались с новичками, наиграли новые сочетания. Немного перестроили наш футбол, поменяли схему. Стали более надежно играть, больше от обороны. Это дало позитивный результат.

— Альба поменял схему на три центральных защитника еще весной, в конце прошлого сезона.

— Да, но полноценно мы освоили тактику с пятью защитниками уже в этом сезоне. Стали больше матчей подряд играть одной пятеркой и окончательно сыгрались.

— Как отнеслись к недавним слухам, что у Альбы в декабре заканчивается контракт и его могут не продлить?

— Вообще никак. Как работали до этого, так и продолжаем дальше готовиться к матчам. Обстановка в команде нормальная.

— Слухи идут, что Карпин его хочет вновь позвать в свой штаб, уже в «Динамо». Удивитесь, если он уйдет в топ-клуб помощником или даже главным тренером?

— Не удивлюсь. Джонатан очень хороший тренер, который отлично разбирается в российском футболе. И может добиваться успешных результатов, — сказал защитник «Ростова».

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше