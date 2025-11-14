Ричмонд
Роналду может пропустить старт ЧМ-2026. Ему грозит бан на несколько матчей

Криштиану Роналду может пропустить старт ЧМ-2026 из-за удаления в матче с Ирландией (0:2). 39-летний форвард сборной Португалии был удален за удар локтем в спину.

Роналду точно пропустит матч заключительного тура группового этапа отбора на ЧМ против сборной Армении 16 ноября.

При этом Криштиану может получить более длительный бан. ФИФА допускает дисквалификацию как минимум на два матча за серьезное нарушение правил. И как минимум на три матча — за агрессивное поведение, включая удары локтями.

Дисквалификация ФИФА распространяется только на официальные матчи.

Перед последним туром Португалия (10 очков) идет первой в группе F, затем идут Венгрия (8 баллов), Ирландия (7) и Армения (3).