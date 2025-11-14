Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.08
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
12.00
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.21
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.06
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.29
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
29.00

Депутат Милонов: «Если бы Месси играл в “Зените”, может быть, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает, не очень интересно»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о планах «Барселоны» поставить статую Лионеля Месси у «Камп Ноу».

Источник: Спортс"

"При жизни никто из зенитовцев не достоин памятника у стадиона. Это какая-то дикая барселонская традиция. Еще не похоронили, а уже памятник хотят поставить. Просто хотят сглазить Месси.

У нас все-таки установка монумента ассоциируется с данью памяти какому-то спортсмену. Памятник — это память о человеке. У нормальных людей ставят их из уважения к ушедшему человеку.

При жизни ставить — плохая примета. Дикари! Пусть подождут. Помрет и поставят.

Мне вообще по барабану на Месси. Если бы он играл в «Зените», может быть, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает. Честно говоря, не очень интересно", — заявил Милонов.