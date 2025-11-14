Ричмонд
Тренер Ирландии об удалении Роналду: «Это его действия привели к красной карточке, я тут ни при чем»

Тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон отреагировал на красную карточку Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

40-летний форвард сборной Португалии был удален за удар локтем в спину.

«Роналду похвалил меня за то, что я оказал давление на судью. Это его действия привели к красной карточке, я тут ни при чем. Разве только я не залез к нему в голову», — подчеркнул тренер.

Перед игрой Хадльгримссон заявил: «Все зависит от рефери, если он [Роналду] принимает участие в игре, но в Португалии он влиял не только на арбитра, но и на весь стадион, потому что все болельщики поддерживали его действия, и арбитр в какой-то мере просто шел у них на поводу».

Роналду перед матчем ответил на эти слова: «Думаю, он хотел оказать давление на судью. Он умный тренер. Я много лет играю в футбол и знаю, как тренеры думают и как они пытаются снять напряжение с игроков».

Прямая красная Роналду: ударил соперника локтем. Психанул.