Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.86
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
28.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.18
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.75
П2
30.00

МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28: «Это начало новой эры для лиги и для футбола в Северной Америке»

МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28.

Источник: Спортс"

Переходный сезон состоится с февраля по май 2027-го. Он будет включать регулярный чемпионат из 14 игр, плей-офф и Кубок лиги.

Отмечается, что позднее МЛС представит новый формат регулярного чемпионата-2027/28 и рассмотрит возможные корректировки формата плей-офф.

"Изменение календаря — одно из важнейших решений в нашей истории.

Согласование нашего расписания с ведущими мировыми лигами усилит глобальную конкурентоспособность наших клубов и создаст лучшие возможности на трансферном рынке.

Это знаменует начало новой эры для нашей лиги и для футбола в Северной Америке", — заявил комиссионер МЛС Дон Гарбер.

МЛС хочет перейти на систему осень-весна. Чемпионат продлится с июля или августа до апреля, плей-офф пройдет в мае.