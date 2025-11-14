Ричмонд
Мбаппе — самый юный игрок с 400 голами в XXI веке. Быстрее Килиана столько мог забить только Пеле

Килиан Мбаппе быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду забил 400 голов в карьере.

Источник: Спортс"

Форвард «Реала» и сборной Франции достиг этой отметки вчера, сделав дубль в игре с Украиной (4:0) в квалификации ЧМ-2026. Килиану на тот момент было 26 лет, 10 месяцев и 24 дня.

По данным Transfermarkt, Мбаппе стал самым юным футболистом с 400 голами. Он на несколько месяцев опередил Герда Мюллера (27 лет, 2 месяца и 17 дней) и Лионеля Месси (27 лет, 3 месяца и 3 дня). При этом Килиан провел больше матчей, чем они (537 против 403 и 525 соответственно).

Как отмечают Get French Football News и OneFootball, в более юном возрасте забить 400 голов мог Пеле. Столько у бразильца могло быть уже в 20 или 23 года — в зависимости от того, какую статистику учитывать. Таким образом, Мбаппе, возможно, занимает в истории второе место, а не первое.