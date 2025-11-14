Мбаппе — самый юный игрок с 400 голами в XXI веке. Быстрее Килиана столько мог забить только Пеле

По данным Transfermarkt, Мбаппе стал самым юным футболистом с 400 голами. Он на несколько месяцев опередил Герда Мюллера (27 лет, 2 месяца и 17 дней) и Лионеля Месси (27 лет, 3 месяца и 3 дня). При этом Килиан провел больше матчей, чем они (537 против 403 и 525 соответственно).