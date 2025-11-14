Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.09
П2
3.97
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.73
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.75
X
6.26
П2
1.26
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
29.00
Футбол. Первая лига
15.11
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70

Карпин о том, вызовет ли Дзюбу в сборную, если Кержакову зачтут еще один гол: «Посмотрим, не знаю. Пусть ФИФА примет решение, а дальше разберемся»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации, связанной с возможным изменением статистики Александра Кержакова в национальной команде.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за сборную России. Рекордный, 31-й мяч Дзюба забил в ворота Гренады в марте этого года. На счету Кержакова 30 голов.

О варианте с обновлением достижения Кержакова написал комментатор Роман Нагучев. Журналист Иван Карпов сообщил, что переписать на Александра могут гол в матче со сборной Германии в 2005 году, записанный на Андрея Аршавина. Официальное обращение по этому поводу должно поступить в ФИФА.

— Если Кержаков станет лучшим бомбардиром сборной, вызовете ли вы еще раз Дзюбу, чтобы тот побил рекорд Кержакова?

— Посмотрим, не знаю. Сначала пусть ФИФА примет решение, а дальше разберемся, — сказал Валерий Карпин.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше