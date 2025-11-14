Карпин на вопрос о возможном рекорде России по матчам без поражений: «Первый раз слышу. Планировать поощрение за это? Лучшее поощрение — победа и хорошее настроение»

На данный момент российская сборная не проигрывает 22 матча подряд.
— Завтра сборная может установить мировой рекорд по количеству матчу без поражений.
— Первый раз слышу по поводу какого-то рекорда.
В РФС даже если и знают, планировать для нас какое-то поощрение за это? Самое лучшее поощрение — победа и хорошее настроение, — сказал Валерий Карпин.
На самом деле рекордом по матчам без поражений владеет сборная Италии — 37 матчей.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше