Карпин на вопрос о возможном рекорде России по матчам без поражений: «Первый раз слышу. Планировать поощрение за это? Лучшее поощрение — победа и хорошее настроение»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча против команды Чили ответил на вопрос о возможном мировом рекорде по матчам без поражений.

Источник: Спортс"

На данный момент российская сборная не проигрывает 22 матча подряд.

— Завтра сборная может установить мировой рекорд по количеству матчу без поражений.

— Первый раз слышу по поводу какого-то рекорда.

В РФС даже если и знают, планировать для нас какое-то поощрение за это? Самое лучшее поощрение — победа и хорошее настроение, — сказал Валерий Карпин.

На самом деле рекордом по матчам без поражений владеет сборная Италии — 37 матчей.

