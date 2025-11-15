Ричмонд
Юран о «Серике»: «Работал с июня, получил зарплату только за два месяца. Завтра должна состояться первая выплата, если нет — буду разбираться с клубом. Игрокам уже в конце сентября не платили

Сергей Юран рассказал о финансовых проблемах «Серик Беледиеспор».

Источник: Спортс"

— Что случилось, почему вы вернулись?

— В конце сентября — начале октября футболисты уже не получали зарплаты и премии. Я их сдержал, потому что пришли португальцы и турки, они знакомы с подобной ситуацией. Я им сказал немного потерпеть, и мы договорились на три недели. Потом футболисты подошли и сказали, что не выйдут на тренировку. Я ответил, что с уважением отнесусь к их решению. Там уже накопилось 3−4 месяца.

— Сколько вы там провели времени?

— С июня. Получил зарплату только за два месяца. Завтра должна состояться первая выплата.

— Если нет, пойдете разбираться?

— Да, с клубом. Я же с ним подписывал контракт, — сказал бывший главный тренер «Серик Беледиеспор».