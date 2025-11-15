Ричмонд
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Енисей
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
П1
2.20
X
3.24
П2
3.52
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
П1
2.30
X
3.10
П2
3.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
П1
15.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
П1
1.60
X
4.20
П2
6.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Евгений Корнюхин: «Акинфеев лучше сидящего на банке Сафонова, у него есть опыт и стабильность. Матвей еще полгода просидит — вообще забудут. Быть вторым-третьим в “ПСЖ” — это ни о чем&r

— Как оцените игру Сафонова в матче с Перу? По сути результативная ошибка, лишил сборную победы.

Источник: Спортс"

— Грустно. Честно говоря, мне не совсем понятны решения тренерского штаба сборной. Матвей сейчас — при всем к нему уважении — без игрового тонуса. Вот, пожалуйста, результат.

— Стоит ли доверять место в составе игроку, у которого к середине ноября ни одного сыгранного матча в чемпионате?

— Человек не имеет постоянной практики в клубе, он не имеет места в стартовом составе в своей команде — его вызывают в сборную. Это вызывает вопросы.

У нас есть ребята, которые достойно смотрятся в чемпионате России, достойно представляют свои клубы. Я считаю, в первую очередь это им надо давать шанс. И вообще, изначально для меня был непонятен его переход в клуб, где основной вратарь — Доннарумма. Итальянец — один из лучших вратарей мирового уровня. Идти заведомо чисто вторым.. Смысл какой?

Если переходишь — надо играть. Значит, клуб должен быть ниже рангом, но зато ты всегда будешь с игровой практикой. Там уже все будет зависеть от тебя.

Игровому тонусу неоткуда взяться из-за отсутствия матчей. Лучшая тренировка — это игра. При всем уважении к тренерскому штабу сборной мне непонятно это решение.

У Сафонова теперь единственный вариант — идти к руководству и проситься в аренду, если он сейчас еще полгода просидит, то о нем вообще никто не вспомнит. Сколько таких вратарей было, подающих надежды. Присели на банку — и про них все забыли. А быть вторым-третьим в «ПСЖ» — это ни о чем.

— Как считаете, 39-летний Акинфеев в своей сегодняшней форме сыграл бы не хуже?

— Хуже точно не было бы. У Игоря есть мастерство, опыт и плюс стабильность. Он и на данный момент демонстрирует довольно неплохую игру. И уж точно он лучше, чем Сафонов, который сидит на банке. Вообще я вам скажу, кажется, что рано Акинфеев в сборной закончил. Посмотрите на сегодняшние персоналии — при всем к ним уважении Игорь точно не хуже них, — сказал экс-голкипер «Зенита».