Селюк о Карпине: «Слабый тренер, было глупо его приглашать. “Динамо” может попасть в полную зависимость от него, если еще Ваханию и Мелехина купит. Потом ни один тренер с командой ничего не сделает&raqu

— Может ли руководство «Динамо» уволить Карпина?
— Я считаю, что изначально было глупостью приглашать Карпина, потому что он слабый тренер. Даже Станковича, у которого лучше результат, убрали. У Карпина уже «безнадега.ru», как говорится. Тут даже сомнений не должно быть. Его надо убрать.
«Динамо» должно уже буквально завтра убрать Карпина. Или дать ему доработать эти две недели до окончания. На этом пожать руку. Он же все время уставший!- Могут ли усиления состава улучшить ситуацию в «Динамо»?
— Я вообще считаю сверхнаглостью укомплектовывать сборную футболистами «Ростова», чтобы их сейчас «пердолить» в «Динамо», другого выражения просто нет.
«Динамо» может попасть в полную зависимость от Карпина. Он уже привел Осипенко и Глебова. Если сейчас еще Ваханию и Мелехина купить, если все из «Ростова» будут идти в «Динамо», то потом выгонят Карпина, но ни один тренер не сможет с командой что-то сделать, — сказал футбольный агент.