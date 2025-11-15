Селюк о Карпине: «Слабый тренер, было глупо его приглашать. “Динамо” может попасть в полную зависимость от него, если еще Ваханию и Мелехина купит. Потом ни один тренер с командой ничего не сделает&raqu

«Динамо» может попасть в полную зависимость от Карпина. Он уже привел Осипенко и Глебова. Если сейчас еще Ваханию и Мелехина купить, если все из «Ростова» будут идти в «Динамо», то потом выгонят Карпина, но ни один тренер не сможет с командой что-то сделать, — сказал футбольный агент.