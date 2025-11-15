Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
1
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
1
:
Нидерланды
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
1
:
Черногория
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Селюк о Карпине: «Слабый тренер, было глупо его приглашать. “Динамо” может попасть в полную зависимость от него, если еще Ваханию и Мелехина купит. Потом ни один тренер с командой ничего не сделает&raqu

Дмитрий Селюк считает, что Валерия Карпина немедленно следует снять с должности тренера «Динамо».

Источник: Спортс"

— Может ли руководство «Динамо» уволить Карпина?

— Я считаю, что изначально было глупостью приглашать Карпина, потому что он слабый тренер. Даже Станковича, у которого лучше результат, убрали. У Карпина уже «безнадега.ru», как говорится. Тут даже сомнений не должно быть. Его надо убрать.

‎ «Динамо» должно уже буквально завтра убрать Карпина. Или дать ему доработать эти две недели до окончания. На этом пожать руку. Он же все время уставший!‎- Могут ли усиления состава улучшить ситуацию в «Динамо»?

— Я вообще считаю сверхнаглостью укомплектовывать сборную футболистами «Ростова», чтобы их сейчас «пердолить» в «Динамо», другого выражения просто нет.

«Динамо» может попасть в полную зависимость от Карпина. Он уже привел Осипенко и Глебова. Если сейчас еще Ваханию и Мелехина купить, если все из «Ростова» будут идти в «Динамо», то потом выгонят Карпина, но ни один тренер не сможет с командой что-то сделать, — сказал футбольный агент.

