40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Месси и Роналду уже сыграли на 5 турнирах

Сборная Хорватии вышла на ЧМ-2026 после победы над командой Фарерских островов (3:1) в матче квалификации.

Источник: Спортс"

40-летний полузащитник хорватской команды Лука Модрич в этой игре вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

Хавбек, выступающий за «Милан» в этом сезоне, квалифицировался на пятый чемпионат мира в карьере. Ранее он принял участие в четырех турнирах — в 2006 году, 2014 году, 2018 году и 2022 году.

Лионель Месси и Криштиану Роналду сыграли на пяти чемпионатах мира. Гильермо Очоа был в заявке сборной Мексики также на пяти турнирах, но играл в трех из них.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше