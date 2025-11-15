40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Месси и Роналду уже сыграли на 5 турнирах

40-летний полузащитник хорватской команды Лука Модрич в этой игре вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.
Хавбек, выступающий за «Милан» в этом сезоне, квалифицировался на пятый чемпионат мира в карьере. Ранее он принял участие в четырех турнирах — в 2006 году, 2014 году, 2018 году и 2022 году.
Лионель Месси и Криштиану Роналду сыграли на пяти чемпионатах мира. Гильермо Очоа был в заявке сборной Мексики также на пяти турнирах, но играл в трех из них.
