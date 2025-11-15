Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
1
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
1
:
Нидерланды
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
1
:
Черногория
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты — выйти с плакатами: «Валера, пошел ** ***». Он получает 2,5 млн евро — ничего себе не основная работа!

Дмитрий Селюк недоволен словами главного тренера «Динамо» Валерия Карпина о том, что основная его работа — в сборной России.

— Карпин говорил, что «Динамо» для него не основная работа. Это показатель неуважения к клубу?

— Тем более! Руководители «Динамо» должны не просто выгнать, а пинком под жопу. Это не просто неуважение к клубу. Болельщики должны выйти на следующую игру с плакатами: «Валера, пошел ** ***».

Что значит «не основная работа»? Если он делает одолжение, то на хрен он нужен. Он же получает 2,5 млн евро, ничего себе не основная! — возмутился футбольный агент.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше