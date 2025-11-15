Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты — выйти с плакатами: «Валера, пошел ** ***». Он получает 2,5 млн евро — ничего себе не основная работа!

— Карпин говорил, что «Динамо» для него не основная работа. Это показатель неуважения к клубу?
— Тем более! Руководители «Динамо» должны не просто выгнать, а пинком под жопу. Это не просто неуважение к клубу. Болельщики должны выйти на следующую игру с плакатами: «Валера, пошел ** ***».
Что значит «не основная работа»? Если он делает одолжение, то на хрен он нужен. Он же получает 2,5 млн евро, ничего себе не основная! — возмутился футбольный агент.
