«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу

«Мы прекрасно понимаем, что “ПСЖ” никогда не приобрел бы Сафонова, если бы тот был посредственным вратарем. Матвей — хороший и качественный голкипер, играющий в одной из самых сильных команд Европы. Никаких вопросов к его квалификации нет.
Подобные ляпы бывают со всеми. Они были даже у Яшина и Акинфеева. На игре Сафонова сказывается отсутствие игрового опыта, поэтому он и пропустил нелепый гол от нападающего сборной Перу.
Карпин ведь сказал, если бы матч был официальным и за очки, то он мог бы не поставить Сафонова в стартовом составе. Матчем против Перу он хотел так поддержать хорошего игрока. Сафонов — надежный вратарь, что тут спорить. В этом решении я поддерживаю Карпина", — сказал почетный президент РФС.