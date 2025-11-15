Ричмонд
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.24
П2
3.52
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.60
П2
6.34
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.38
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
1
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
1
:
Нидерланды
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
1
:
Черногория
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу

Вячеслав Колосков поддержал вратаря сборной России Матвея Сафонова, не выручившего в эпизоде с пропущенным голом в товарищеском матче с Перу (1:1).

Источник: Sports

«Мы прекрасно понимаем, что “ПСЖ” никогда не приобрел бы Сафонова, если бы тот был посредственным вратарем. Матвей — хороший и качественный голкипер, играющий в одной из самых сильных команд Европы. Никаких вопросов к его квалификации нет.

Подобные ляпы бывают со всеми. Они были даже у Яшина и Акинфеева. На игре Сафонова сказывается отсутствие игрового опыта, поэтому он и пропустил нелепый гол от нападающего сборной Перу.

Карпин ведь сказал, если бы матч был официальным и за очки, то он мог бы не поставить Сафонова в стартовом составе. Матчем против Перу он хотел так поддержать хорошего игрока. Сафонов — надежный вратарь, что тут спорить. В этом решении я поддерживаю Карпина", — сказал почетный президент РФС.