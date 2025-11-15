Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.36
П2
3.65
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.16
П2
3.45
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.00
П2
1.21
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.60
П2
6.34
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
1
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
1
:
Нидерланды
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
1
:
Черногория
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Экс-директор «Барсы» о срыве трансфера Куртуа: «Секретариат заблокировал. Считалось, что лучше подписать тер Стегена и Браво»

Экс-спортдиректор и бывший член правления «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о несостоявшемся переходе врвтаря Тибо Куртуа.

Источник: Спортс"

— Несколько сделок меня расстроили, потому что мы их не осуществили. Совершенно очевидно, что это Куртуа, игравший тогда в «Атлетико». Считалось, что лучше подписать тер Стегена и Браво. Марк действительно играл невероятно, он превосходный вратарь.

— Вы предлагали игроков, но окончательное решение было за техническим персоналом или президентом?

— Мой подход был немного нетипичным. Я фанат футбола. Мне это очень нравится. Обычно предложения о подписании игроков делал технический секретариат. А затем учитывался финансовый аспект — целесообразно это или нет. Я был довольно независим и предлагал варианты.

Например, я предлагал Сандро (Росель, экс-президент «Барсы» — Спортс«) Куртуа. А он сказал: “Ну, посмотри, возможно ли это”. Потом, когда мы передали предложение в технический секретариат, оно было заблокировано, — сказал Хавьер Бордас.