Экс-директор «Барсы» о срыве трансфера Куртуа: «Секретариат заблокировал. Считалось, что лучше подписать тер Стегена и Браво»

— Несколько сделок меня расстроили, потому что мы их не осуществили. Совершенно очевидно, что это Куртуа, игравший тогда в «Атлетико». Считалось, что лучше подписать тер Стегена и Браво. Марк действительно играл невероятно, он превосходный вратарь.
— Вы предлагали игроков, но окончательное решение было за техническим персоналом или президентом?
— Мой подход был немного нетипичным. Я фанат футбола. Мне это очень нравится. Обычно предложения о подписании игроков делал технический секретариат. А затем учитывался финансовый аспект — целесообразно это или нет. Я был довольно независим и предлагал варианты.
Например, я предлагал Сандро (Росель, экс-президент «Барсы» — Спортс«) Куртуа. А он сказал: “Ну, посмотри, возможно ли это”. Потом, когда мы передали предложение в технический секретариат, оно было заблокировано, — сказал Хавьер Бордас.