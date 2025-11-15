Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Енисей
П1
2.15
X
3.36
П2
3.65
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
П1
2.28
X
3.16
П2
3.45
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
П1
2.35
X
3.09
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
П1
15.00
X
8.00
П2
1.21
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
П1
1.57
X
4.60
П2
6.34
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
1
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
1
:
Нидерланды
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
1
:
Черногория
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

«Появление Карпина в “Спартаке” пока невозможно. Его в “Динамо” брали не для того, чтобы уволить через полгода». Семшов о тренере

Игорь Семшов не верит, что Валерий Карпин уйдет из «Динамо» и возглавит «Спартак».

Источник: Спортс"

«Думаю, появление Карпина в “Спартаке” в ближайший сезон невозможно. Просто потому, что он будет работать в “Динамо”. Его туда брали не для того, чтобы уволить через полгода.

«Динамо» Карпина показывает неплохой футбол, а по результатам есть большие вопросы к футболистам. Давайте спросим с них. С Карпина будем спрашивать уже в следующем сезоне", — сказал экс-игрок сборной России.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше