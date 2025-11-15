«Появление Карпина в “Спартаке” пока невозможно. Его в “Динамо” брали не для того, чтобы уволить через полгода». Семшов о тренере

«Думаю, появление Карпина в “Спартаке” в ближайший сезон невозможно. Просто потому, что он будет работать в “Динамо”. Его туда брали не для того, чтобы уволить через полгода.
«Динамо» Карпина показывает неплохой футбол, а по результатам есть большие вопросы к футболистам. Давайте спросим с них. С Карпина будем спрашивать уже в следующем сезоне", — сказал экс-игрок сборной России.
