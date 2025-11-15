Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск
0
:
Енисей
0
П1
2.32
X
2.82
П2
3.70
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
П1
2.28
X
3.16
П2
3.45
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
П1
2.35
X
3.09
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
П1
16.00
X
7.75
П2
1.21
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
П1
1.57
X
4.60
П2
6.34
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
П1
12.75
X
6.76
П2
1.26
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
П1
1.10
X
12.00
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
П1
10.50
X
5.78
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
П1
67.00
X
26.00
П2
1.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
1
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
1
:
Нидерланды
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
1
:
Черногория
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Кузнецов о «Спартаке»: «Легко все на Станковича свалить. Пусть каждый игрок в себе покопается, кто-то сбавил к себе требования»

Дмитрий Кузнецов считает, что за результаты «Спартака» нужно спрашивать не только с уволенного тренера Деяна Станковича, но и с игроков. После 15 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

Источник: Sports

"На поле находятся футболисты, которым он все объяснял досконально. У него в составе есть очень дорогостоящие футболисты, которые должны брать на себя ответственность.

Не только с тренера все должны спрашивать. Очень легко все на Станковича свалить. Пусть каждый в себе покопается, на определенном отрезке кто-то сбавил к себе требования.

Думаю, в «Спартаке» игроки не идиоты, они должны быть благодарны Станковичу за этот период. Думаю, Станкович многое дал игрокам в тактическом плане. Человек играл в «Интере». В будущем эта совместная работа поможет", — сказал бывший футболист ЦСКА.