Кузнецов о «Спартаке»: «Легко все на Станковича свалить. Пусть каждый игрок в себе покопается, кто-то сбавил к себе требования»

"На поле находятся футболисты, которым он все объяснял досконально. У него в составе есть очень дорогостоящие футболисты, которые должны брать на себя ответственность.
Не только с тренера все должны спрашивать. Очень легко все на Станковича свалить. Пусть каждый в себе покопается, на определенном отрезке кто-то сбавил к себе требования.
Думаю, в «Спартаке» игроки не идиоты, они должны быть благодарны Станковичу за этот период. Думаю, Станкович многое дал игрокам в тактическом плане. Человек играл в «Интере». В будущем эта совместная работа поможет", — сказал бывший футболист ЦСКА.