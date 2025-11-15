Андрей Аршавин: «Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Должны быть амбиции стать руководителем “Зенита”

— Многих удивило, что вы не стали новым председателем правления «Зенита». Почему этого не произошло?
— Если кто-то удивился… Странный вопрос. Я продолжаю занимать должность в «Газпром»-Академии, отвечаю за молодежное направление клуба.
— А вы претендовали на этот пост?
— Нет, и со мной никто не говорил.
— Вас резкие перемены в руководстве не удивили? Неожиданно же.
— Потому что обычно слухи доходят заранее, а здесь все было спокойно.
— Хотели бы однажды возглавить «Зенит» в качестве руководителя?
— Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.