Футбол. Первая лига
2-й тайм
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
0
П1
1.05
X
12.50
П2
100.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
П1
2.28
X
3.16
П2
3.45
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
П1
2.35
X
3.09
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
П1
16.00
X
7.75
П2
1.21
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
П1
1.57
X
4.60
П2
6.34
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
П1
12.00
X
6.72
П2
1.26
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
П1
1.09
X
12.50
П2
31.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
П1
10.50
X
5.78
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
П1
60.00
X
26.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
1
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
1
:
Нидерланды
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
1
:
Черногория
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Андрей Аршавин: «Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Должны быть амбиции стать руководителем “Зенита”

Андрей Аршавин планирует в будущем стать руководителем «Зенита».

Источник: Sports

— Многих удивило, что вы не стали новым председателем правления «Зенита». Почему этого не произошло?

— Если кто-то удивился… Странный вопрос. Я продолжаю занимать должность в «Газпром»-Академии, отвечаю за молодежное направление клуба.

— А вы претендовали на этот пост?

— Нет, и со мной никто не говорил.

— Вас резкие перемены в руководстве не удивили? Неожиданно же.

— Потому что обычно слухи доходят заранее, а здесь все было спокойно.

— Хотели бы однажды возглавить «Зенит» в качестве руководителя?

— Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.