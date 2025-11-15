Аргентина получила 12 млн долларов за матч с Анголой. Игра в Луанде была приурочена к 50-летию независимости страны (Mundo Deportivo)

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.21
П2
2.90
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.10
П2
7.10
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.73
П2
1.26
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.78
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
60.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.44
П2
6.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.30
П2
3.63
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.09
X
14.00
П2
37.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.19
П2
2.98
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Германия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
1
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
1
:
Нидерланды
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
1
:
Черногория
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2

Аргентина получила 12 млн долларов за матч с Анголой. Игра в Луанде была приурочена к 50-летию независимости страны (Mundo Deportivo)

14 ноября сборная Аргентины обыграла команду Анголы (2:0) в товарищеской игре.

Источник: Спортс"

Матч прошел в Луанде и был приурочен к 50-летию независимости Анголы.

По информации Mundo Deportivo, Ассоциация футбола Аргентины получила 12 миллионов долларов за участие национальной команды в этом матче.

Война за независимость Анголы — война между Португалией и рядом военно-политических группировок португальской колонии Анголы, выступавших за независимость страны. Началась с вооруженного восстания в Луанде 4 февраля 1961 года и формально завершилась 15 января 1975 года подписанием Алворских соглашений, по которым Ангола получила независимость.

Месси в Анголе: билеты за 1 доллар, награда от президента, 7+ млн для Аргентины.