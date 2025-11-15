Аргентина получила 12 млн долларов за матч с Анголой. Игра в Луанде была приурочена к 50-летию независимости страны (Mundo Deportivo)

Матч прошел в Луанде и был приурочен к 50-летию независимости Анголы.
По информации Mundo Deportivo, Ассоциация футбола Аргентины получила 12 миллионов долларов за участие национальной команды в этом матче.
Война за независимость Анголы — война между Португалией и рядом военно-политических группировок португальской колонии Анголы, выступавших за независимость страны. Началась с вооруженного восстания в Луанде 4 февраля 1961 года и формально завершилась 15 января 1975 года подписанием Алворских соглашений, по которым Ангола получила независимость.
