Аргентина получила 12 млн долларов за матч с Анголой. Игра в Луанде была приурочена к 50-летию независимости страны (Mundo Deportivo)

Война за независимость Анголы — война между Португалией и рядом военно-политических группировок португальской колонии Анголы, выступавших за независимость страны. Началась с вооруженного восстания в Луанде 4 февраля 1961 года и формально завершилась 15 января 1975 года подписанием Алворских соглашений, по которым Ангола получила независимость.