Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.21
П2
2.90
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.10
П2
7.00
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.65
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.68
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
60.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.31
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Президент Анголы вручил Месси приз по случаю 50-летия независимости страны

Лионелю Месси вручили приз по случаю 50-летия независимости Анголы.

Случилось это перед товарищеским матчем Анголы и Аргентины. Президент африканской страны Жоао Лоуренсу спустился на поле и вручил Месси специальную награду, посвященную годовщине деколонизации Анголы.

Ангола получила независимость в 1975 году после Алворских соглашений, подписанных после завершения войны за независимость от Португалии.

Война началась с вооруженного восстания в Луанде 4 февраля 1961 года и завершилась 15 января 1975 года подписанием соглашений, хотя фактически боевые действия были прекращены в 1974 году.