Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.05
П2
2.85
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.94
П2
6.80
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.72
П2
1.26
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.77
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
62.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.31
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.31
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Бывший арбитр ФИФА Уэбб предстанет перед судом

Бывший арбитр ФИФА, руководитель судейского корпуса Англии (PGMOL) Ховард Уэбб предстанет перед судом на следующей неделе, сообщает The Sun.

Источник: AP 2024

Он будет давать показания от имени PGMOL по делу бывшей судьи Женской суперлиги (WSL) Лизы Бенн. Бенн утверждает, что организация разрушила ее карьеру, отстранив ее от работы после жалобы на бывшего помощника судьи Премьер-лиги Стива Чайлда. В 2023 году он применил к ней физическое насилие и угрожал во время мужского турнира. После этого Бенн потеряла место в списке судей ФИФА и лишилась зарплаты в 20 тысяч фунтов в год.

В своем иске Бенн требует компенсации за прямую дискриминацию, травлю и несправедливое увольнение.