Бывший арбитр ФИФА Уэбб предстанет перед судом

Он будет давать показания от имени PGMOL по делу бывшей судьи Женской суперлиги (WSL) Лизы Бенн. Бенн утверждает, что организация разрушила ее карьеру, отстранив ее от работы после жалобы на бывшего помощника судьи Премьер-лиги Стива Чайлда. В 2023 году он применил к ней физическое насилие и угрожал во время мужского турнира. После этого Бенн потеряла место в списке судей ФИФА и лишилась зарплаты в 20 тысяч фунтов в год.