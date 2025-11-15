Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.10
П2
2.85
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
7.00
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.72
П2
1.26
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.77
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
62.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.31
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Бруну о красной Роналду: «Криштиану знает, что допустил ошибку — он не хотел этого делать, но так вышло. Португалия проигрывала Ирландии и до удаления»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался об удалении Криштиану Роналду в прошлом матче квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии (0:2).

Источник: Спортс"

Роналду был удален за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши.

"Этот момент — часть нашего португальского футбола. Накал страстей, факт того, что мы не добились результата. Удаление — просто еще один момент в футбольном матче.

Криштиану отреагировал таким образом, что ему пришлось дорого за это заплатить. Он знает, что не хотел этого делать. Но так вышло. Он знает, что допустил ошибку. Но мы проигрывали еще до удаления.

Конечно, это осложнило ситуацию, потому что у нас осталось 10 игроков, и у нас не было футболиста, который мог бы забить в любой момент", — сказал Бруну Фернандеш.