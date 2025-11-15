Федерация футбола Португалии приготовила аргументы, чтобы не допустить длительного бана Роналду: слова тренера Ирландии, демонстративный захват и отсутствие красных карточек до этого

Федерация решила использовать три аргумента. Первый связан с главным тренером Ирландии Хеймиром Хадльгримссоном, который перед матчем сказал, что во время первой игры с Португалией судья старался не принимать решений против Роналду. Так тренер создал напряженную атмосферу перед ответной встречей.