Федерация футбола Португалии приготовила аргументы, чтобы не допустить длительного бана Роналду: слова тренера Ирландии, демонстративный захват и отсутствие красных карточек до этого

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.40
П2
3.80
Футбол. Первая лига
перерыв
Черноморец
1
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.25
П2
3.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.75
П2
1.21
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.91
П2
6.80
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.90
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.88
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
70.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.31
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.31
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
42.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Федерация футбола Португалии приготовила аргументы, чтобы не допустить длительного бана Роналду: слова тренера Ирландии, демонстративный захват и отсутствие красных карточек до этого

Федерация футбола Португалии подготовила аргументы, чтобы не допустить длительной дисквалификации Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

Роналду был удален за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши в матче с Ирландией (2:0). Теперь ему грозит дисквалификация до 3 матчей и пропуск старта ЧМ-2026.

Федерация решила использовать три аргумента. Первый связан с главным тренером Ирландии Хеймиром Хадльгримссоном, который перед матчем сказал, что во время первой игры с Португалией судья старался не принимать решений против Роналду. Так тренер создал напряженную атмосферу перед ответной встречей.

Второй момент — «демонстративный захват» в штрафной, что вызвало раздражение Роналду. Третий аргумент — отсутствие прецедентов, это первое удаление Криштиану за всю карьеру в сборной.