Семшов о Дзюбе в сборной: «Давайте меня еще вызовем. Я бы тоже сейчас и забил, и отдал. Зачем сборной Дзюба? Лучше дать шанс молодому»

— Ну прекратите! Давайте еще вызовем меня. Куда? Артему уже 37. Да и зачем ему это? Он все рекорды переписал. Дзюбе следует сосредоточиться на скором завершении карьеры. Считаю, еще пару лет он в состоянии поиграть. Да, он забивает, но кому? Я бы тоже сейчас и забил, и отдал. Мы начинаем копать там, где не нужно. Каждому свое время. Зачем сборной Дзюба, если никто не знает, когда со страны снимут ограничения? Просто пригласить? Лучше дать шанс молодому на перспективу.