Тони Каскарино: «В Роналду есть что-то неприятное, как будто все вращается вокруг него. Он не кажется командным игроком. Чарльтон и Мур никогда не вели себя как Роналду»

Я всегда больше всего восхищался людьми, которые действительно велики, но при этом скромны. Такими людьми, как Джек Никлаус, Рори Макилрой, я люблю этих гольфистов. Федерер в теннисе. Бобби Чарльтон был абсолютной легендой как на поле, так и за его пределами, Бобби Мур. Такие люди бы никогда не вели себя как Роналду", — сказал Каскарино.