Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.20
П2
4.84
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
2
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.60
П2
43.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.85
П2
6.80
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.90
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.88
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
61.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.26
П2
6.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.30
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
42.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Тони Каскарино: «В Роналду есть что-то неприятное, как будто все вращается вокруг него. Он не кажется командным игроком. Чарльтон и Мур никогда не вели себя как Роналду»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино раскритиковал Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

"В Роналду есть что-то неприятное, как будто все всегда вращается вокруг него.

Я не знаю его лично, но знаю игроков, которые играли с ним. Если посмотреть на его достижения в футболе, они действительно выдающиеся. Криштиану обладает потрясающей физической формой и абсолютно профессионально подходит к делу.

Но есть в нем и другая сторона, которая порой не вызывает уважения. Послушайте, он установил рекорд по голам за сборную Португалии, он установил рекорд по матчам за сборную, он гонится за рекордами Пеле.

Все это индивидуальные достижения, и он абсолютно заслуживает их, потому что это побуждает его быть лучшим.

Но есть в нем и другая сторона, которая иногда не позволяет считать его командным игроком. Хотя может показаться, что он командный игрок, поскольку он забивает много голов, и команда извлекает выгоду из всех его достижений.

Я знаю, что Португалия выиграла Евро, но если посмотреть на Португалию в контексте чемпионата мира при Роналду, она не показала особо хороших результатов. Его результативность далеко не такая, как в прошлом.

Я всегда больше всего восхищался людьми, которые действительно велики, но при этом скромны. Такими людьми, как Джек Никлаус, Рори Макилрой, я люблю этих гольфистов. Федерер в теннисе. Бобби Чарльтон был абсолютной легендой как на поле, так и за его пределами, Бобби Мур. Такие люди бы никогда не вели себя как Роналду", — сказал Каскарино.