Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Россия
0
:
Чили
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.30
П2
5.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.02
П2
2.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
13.25
X
6.99
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
36.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.88
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
70.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.30
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Мартинес о том, посетит ли Роналду матч с Арменией: «Эти вопросы неуважительны к Криштиану — они подразумевают сомнения в самоотдаче. Его преданность делу безупречна»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, посетит ли Криштиану Роналду домашней матч команды в квалификации ЧМ-2026 против сборной Армении.

Источник: Спортс"

Нападающий «Аль-Насра» пропустит этот матч из-за удаления в прошлой игре против Ирландии (0:2).

"Ранее я уже говорил о том, как работает сборная. Когда футболист травмирован — он не в команде. Когда футболист дисквалифицирован — он не в команде. Мы всегда работали так: если игрока нет в заявке на матч, он не с командой. Потому что футболисты должны быть сосредоточены на победе.

Мы сделали то же самое с Бруну Фернандешем в Ирландии. Криштиану тоже получал желтые карточки и не присутствовал на матче — это было против Люксембурга, и мы добились лучшего результата.

Эти вопросы неуважительны к Криштиану и к присутствующим здесь. Они подразумевают сомнения в его самоотдаче. Зачем мы вообще это обсуждаем? Он выиграл много матчей, его преданность делу безупречна", — сказал Роберто Мартинес.