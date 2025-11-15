Умтити про 6:1 в матче с «ПСЖ»: «Все сложилось в пользу “Барселоны”. Может, с ВАР было бы по-другому. А если бы парижане прессинговали и забили, все было бы кончено, но они эт

Матч получился бы совсем другим, если бы «ПСЖ» нас прессинговал. Помню, как Кавани порывался прессинговать нас с первой минуты, но все говорили ему, чтобы он успокоился. Я ожидал, что они будут прессинговать, но они вообще этого не делали. И именно это помогло нам взять игру под контроль. Если бы они немного нас прижали, забили гол, то все было бы кончено. Но даже после гола Кавани я не думал, что это конец.