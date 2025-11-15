Умтити про 6:1 в матче с «ПСЖ»: «Все сложилось в пользу “Барселоны”. Может, с ВАР было бы по-другому. А если бы парижане прессинговали и забили, все было бы кончено, но они эт

«Перед ответным матчем Луис Энрике сказал нам, что мы изменим тактику и будем играть с тремя защитниками. У нас было два матча на отработку схемы, и он нам сказал: “В обороне будем играть один на один, мне плевать”.
Он сильно повлиял на то, как я смотрю на футбол. Он по-настоящему сосредоточен на деталях. Я нечасто встречал такие занятия по тактике, как у него. Ко второй игре у него все было готово. Он сказал нам: «Они забили нам четыре, а мы способны забить им шесть, не беспокойтесь». Он залез к нам в головы, он был великолепен. Все в «Барселоне» знали, что камбэк возможен.
В день матча все были спокойны. Иньеста спокойно сказал нам: «Ребята, мы знаем, что делать». Я подумал: «Мы пропустили четыре в первом матче, а вы такие спокойные!» Вот что такое высший уровень футбола.
Матч получился бы совсем другим, если бы «ПСЖ» нас прессинговал. Помню, как Кавани порывался прессинговать нас с первой минуты, но все говорили ему, чтобы он успокоился. Я ожидал, что они будут прессинговать, но они вообще этого не делали. И именно это помогло нам взять игру под контроль. Если бы они немного нас прижали, забили гол, то все было бы кончено. Но даже после гола Кавани я не думал, что это конец.
Луис Энрике сказал на установке: «Даже если они нам забьют, мы можем забить один или два мяча в ответ, не волнуйтесь». Его слова меня поразили, как будто все было продумано заранее.
Может, с ВАР все было бы по-другому, я не знаю. Конечно, все сложилось в нашу пользу, но мы сами этого добились.
Это был один из тех матчей, когда стадион просто оживал, это было невероятно. А после матча творилось настоящее безумие.
Я также помню, как Неймар перед игрой говорил: «Сегодня я сделаю дубль, вот увидите». И во время матча мне казалось, что мне все это снится«, — сказал экс-защитник “блауграны”.