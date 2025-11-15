Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Россия
0
:
Чили
1
Все коэффициенты
П1
5.16
X
3.30
П2
1.97
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.22
П2
8.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.00
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.10
X
14.25
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.13
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
70.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.30
П2
3.85
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
43.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Экс-вингер Ирландии Хант о Роналду: «Он уже не тот, что раньше. Не очень хорошо двигался в игре, изобразил пантомиму, уходя с поля. Криштиану словно искал внимания ирландских фанатов»

Бывший полузащитник сборной Ирландии и клубов АПЛ Стивен Хант раскритиковал поведение Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

40-летний форвард сборной Португалии получил красную карточку в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии (0:2). Он был удален за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши, который перед эти тянул 40-летнего нападающего «Аль-Насра» за футболку.

Получив желтую до вмешательства ВАР, Криштиану издевательским жестом призвал утереть слезы кого-то из игроков соперника. Получив карточку, Роналду поаплодировал ирландским болельщикам и показал большие пальцы перед уходом с поля. После этого фанаты Ирландии повторяли плачущий жест вслед Криштиану.

«Его интервью накануне матча было, на мой взгляд, очень странным: “Не освистывайте меня завтра”.

Никто не любит быть плохим парнем, ему нравится быть в центре внимания, но он словно искал внимания и любви ирландских болельщиков. Что ж, он этого определенно добился.

Когда он уходил с поля, это было похоже на пантомиму. Ирландским болельщикам это очень понравилось, и они оказали ему внимание. Послушайте, они относились к нему с уважением во время игры.

Он уже точно не тот Роналду, каким был раньше. Он не очень хорошо двигался в игре, если смотреть на него и на его выступление", — сказал Хант в программе Weekend Breakfast.