Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Россия
0
:
Чили
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.25
П2
62.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.88
П2
1.26
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
27.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.53
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
80.00
X
28.00
П2
1.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.30
П2
3.85
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду. Один из аргументов — враждебная обстановка в Дублине

Португальская футбольная федерация добивается того, чтобы Криштиану Роналду получил минимальную дисквалификацию за удаление в игре с Ирландией (0:2).

Источник: Спортс"

40-летний нападающий получил красную карточку за удар локтем в спину и рискует пропустить ближайшие три игры официального характера, в том числе первые матчи ЧМ-2026.

A Bola сообщает, что федерация готовит обращение в ФИФА и хочет договориться о том, чтобы лучший бомбардир команды был отстранен только на одну игру. Президент организации Педру Проэнса лично работает над этим вопросом.

Защита будет строиться на основных трех аргументах. Первый — враждебная обстановка в Дублине, созданная при участии главного тренера сборной Ирландии. Второй — то, что Роналду придерживали, что и спровоцировало его бурную реакцию. Третий — тот факт, что прежде Криштиану ни разу не удалялся в матчах за национальную команду.

Форвард точно пропустит игру Португалии против Армении 16 ноября.

