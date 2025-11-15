Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду. Один из аргументов — враждебная обстановка в Дублине

40-летний нападающий получил красную карточку за удар локтем в спину и рискует пропустить ближайшие три игры официального характера, в том числе первые матчи ЧМ-2026.
A Bola сообщает, что федерация готовит обращение в ФИФА и хочет договориться о том, чтобы лучший бомбардир команды был отстранен только на одну игру. Президент организации Педру Проэнса лично работает над этим вопросом.
Защита будет строиться на основных трех аргументах. Первый — враждебная обстановка в Дублине, созданная при участии главного тренера сборной Ирландии. Второй — то, что Роналду придерживали, что и спровоцировало его бурную реакцию. Третий — тот факт, что прежде Криштиану ни разу не удалялся в матчах за национальную команду.
Форвард точно пропустит игру Португалии против Армении 16 ноября.