Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду. Один из аргументов — враждебная обстановка в Дублине

Защита будет строиться на основных трех аргументах. Первый — враждебная обстановка в Дублине, созданная при участии главного тренера сборной Ирландии. Второй — то, что Роналду придерживали, что и спровоцировало его бурную реакцию. Третий — тот факт, что прежде Криштиану ни разу не удалялся в матчах за национальную команду.