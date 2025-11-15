Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.54
X
2.99
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.20
П2
6.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.25
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.00
П2
34.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.46
П2
2.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Головин о 0:2 с Чили: «Россия играла лучше, у нас было много моментов. Они ничего не создали — воспользовались нашими ошибками»

Полузащитник сборной России Александр Головин считает, что счет матча с Чили не отражает содержание игры.

Источник: Спортс"

Россияне проиграла чилийцам со счетом 0:2 в BetBoom товарищеском матче. Тем самым прервалась беспроигрышная серия россиян из 22 матчей. Головин провел на поле 59 минут.

— Насколько счет отражает содержание игры?

— Как по мне, несильно отражает, потому что играли мы лучше. Допустили две грубые ошибки. Они сами ничего не создали. У нас было много моментов, мы их не реализовали. Просто они воспользовались нашими ошибками и не простили нас.

— Этот матч стал для вас 50‑м в составе сборной России. Можете назвать лучший?

— Лучший не выделю, все по‑своему хороши. Даже поражения, они многому учат. Поэтому, надеюсь, буду больше играть, — сказал Головин.