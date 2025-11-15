Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
П1
5.90
X
3.70
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
П1
1.50
X
4.20
П2
7.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
П1
2.20
X
4.77
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
П1
1.07
X
12.00
П2
34.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
П1
2.70
X
3.27
П2
2.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Гаттузо о критике его слов про систему отбора на ЧМ: «Меня сейчас мочат в Южной Америке. Мы живем в мире, в котором больше ничего нельзя говорить»

Дженнаро Гаттузо не захотел больше обсуждать систему отбора на чемпионат мира.

Источник: Спортс"

Главный тренер сборной Италии после победы над Молдовой (2:0) выражал недоумение по поводу того, что в Европе команда, занявшая второе место в квалификационной группе, не выходит напрямую на чемпионат, а в южноамериканском регионе сразу на ЧМ попадают 6 из 10 сборных.

Сегодня у Гаттузо спросили, не хочет ли он развить свою мысль.

"Я больше не хочу это обсуждать, потому что мне передают, что меня сейчас мочат в Южной Америке.

Мы живем в мире, в котором больше ничего нельзя говорить«, — отметил экс-хавбек “Милана”.

Италии надо обыграть Норвегию с разницей в 9 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026. Итальянцы пропустили два предыдущих турнира.