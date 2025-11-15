Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Игроки Колумбии U17 пытались избить убегавшего от них футболиста Франции после игры юношеского ЧМ, физиотерапевт сборной получил побои. Французская федерация пожаловалась в ФИФА

В пятницу сборная Франции обыграла команду Колумбии в 1/16 финала юношеского чемпионата мира U17 со счетом 2:0.

Источник: Спортс"

После игры в сети появилось видео, на котором видно, как 16-летний Крист Батола из сборной Франции убегает от преследующих его колумбийских игроков после финального свистка.

Штаб французской команды, игроки, семьи и агенты вмешались, чтобы предотвратить стычку и не допустить массовой драки.

Несколько колумбийских игроков напали на физиотерапевта французской команды, его повалили на землю и избивали. У мужчины остались следы побоев.

Французская федерация футбола отправила отчет в ФИФА с жалобой на «агрессию».