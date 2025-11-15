Игроки Колумбии U17 пытались избить убегавшего от них футболиста Франции после игры юношеского ЧМ, физиотерапевт сборной получил побои. Французская федерация пожаловалась в ФИФА

После игры в сети появилось видео, на котором видно, как 16-летний Крист Батола из сборной Франции убегает от преследующих его колумбийских игроков после финального свистка.
Штаб французской команды, игроки, семьи и агенты вмешались, чтобы предотвратить стычку и не допустить массовой драки.
Несколько колумбийских игроков напали на физиотерапевта французской команды, его повалили на землю и избивали. У мужчины остались следы побоев.
Французская федерация футбола отправила отчет в ФИФА с жалобой на «агрессию».