Кузнецов о «Динамо»: «Нельзя всех собак спускать на Карпина, человек работает на два фронта. Футболисты зачастую совершают ошибки, которые не могут совершать игроки уровня РПЛ»

Дмитрий Кузнецов сравнил работу Фабио Челестини в ЦСКА и Валерия Карпина — в «Динамо».

Источник: Спортс"

"У Челестини все складывается благодаря качественному футболу, который начал ставить Николич, а он продолжил. Качественные футболисты и российская молодежь, которой дали шанс. Причем молодые россияне воспользовались этим шансом и даже доросли до первой сборной России. Плюс, конечно, болельщики, ответственность и желание выиграть титулы.

Нельзя всех собак спускать на Карпина, человек работает на два фронта. Новая команда, футболисты зачастую совершают ошибки, которые не могут совершать футболисты уровня РПЛ.

У Карпина идет раздвоение на сборную и клуб, нельзя отсутствовать в клубе очень долго. Это кропотливая работа — каждый день доносить до ребят, что от них требуется. Без этого результата не будет", — отметил бывший защитник ЦСКА.

