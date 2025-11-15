Кузнецов о «Динамо»: «Нельзя всех собак спускать на Карпина, человек работает на два фронта. Футболисты зачастую совершают ошибки, которые не могут совершать игроки уровня РПЛ»

"У Челестини все складывается благодаря качественному футболу, который начал ставить Николич, а он продолжил. Качественные футболисты и российская молодежь, которой дали шанс. Причем молодые россияне воспользовались этим шансом и даже доросли до первой сборной России. Плюс, конечно, болельщики, ответственность и желание выиграть титулы.
Нельзя всех собак спускать на Карпина, человек работает на два фронта. Новая команда, футболисты зачастую совершают ошибки, которые не могут совершать футболисты уровня РПЛ.
У Карпина идет раздвоение на сборную и клуб, нельзя отсутствовать в клубе очень долго. Это кропотливая работа — каждый день доносить до ребят, что от них требуется. Без этого результата не будет", — отметил бывший защитник ЦСКА.