Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.29
П2
1.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Колосков о сборной России: «У нас ее нет. Возможно, скоро разрешат выступать, а команды нет. И бросилась в глаза разница между нашими игроками и чилийцами, наши значительно отстают»

Вячеслав Колосков отметил отставание игроков сборной России от чилийцев во многих аспектах.

Источник: Спортс"

"Игру с Чили я посмотрел с удовольствием, в отличие от матча с Перу. Были и хорошие скорости, и единоборства, и комбинации. Это было мало похоже на традиционный товарищеский матч. Бросилась в глаза большая разница между нашими игроками и чилийцами. Мы совершали слишком много ошибок, во всех технических приемах они были намного сильнее. Из-за этого и пропустили два необязательных гола.

Несмотря на последнее место в южноамериканском отборе, Чили — одна из лучших сборных, с которыми мы играли за последнее время. На их примере было видно наше значительное отставание во многих аспектах. Я бы не назвал результат позорным, потому что в Южной Америке слабых команд нет.

Из этого матча я сделал вывод: у нас просто нет сборной. Есть 35−40 футболистов, которые приезжают на сбор, но 11 стартовых игроков никто назвать не сможет. Каждый раз у Карпина какие-то новые составы. Да, игроков нужно иногда просматривать, но не три с половиной года. Возможно, нам скоро разрешат выступать, а у нас команды нет.

Прервавшаяся рекордная серия должна быть интересна только прессе и болельщикам. Для сборной это не имеет никакого значения. Такая же история с Дзюбой-рекордсменом. СМИ могут это пообсуждать, но делать какие-то выводы нужно из официальных матчей", — отметил почетный президент РФС.