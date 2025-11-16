Ричмонд
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
5.05
X
3.29
П2
1.88
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.08
П2
2.80
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.05
П2
3.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.62
П2
4.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
46.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.63
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»

Вячеслав Колосков оценил поражение сборной России от Чили (0:2) в товарищеском матче.

Источник: Спортс"

"Это должно было когда-то произойти — все серии заканчиваются. Проиграли по делу, честно говоря, хотя игру нашей сборной в этот раз хотелось смотреть — самоотдача была, отверженность. Но неточные передачи, недостаток индивидуального мастерства и нелепые ошибки в обороне не позволили обыграть соперника.

Сегодня чилийцы показали нам, что такое уровень индивидуального мастерства — как нужно владеть мячом, открываться, передавать мяч, закрываться, атаковать соперника. Это хорошая школа не только для национальной команды, но и для всего российского футбола.

Для них это был не просто товарищеский, проходной матч — они вышли показать свой уровень и показали его. Класс, мастерство футболистов Чили оказалось выше. За счет этого выигрывали многие эпизоды и создавали проблемы.

А что касается пропущенных голов — в приличной команде таких ошибок быть не должно", — сказал почетный президент РФС.