Кейн: Могу забить хоть 100 голов в сезоне и не выиграть «Золотой мяч»

— Я могу забить хоть 100 голов в этом сезоне, но если я не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то, вероятно, не получу «Золотой мяч». То же самое и с Холандом, то же самое с любым игроком. Нужно выигрывать эти главные трофеи.
Если смотреть на то, как складывается сезон у нашей команды в «Баварии», кажется, что мы в отличной форме. Безусловно, похоже, что мы одни из фаворитов в Лиге чемпионов. Так что, возможно, это немного увеличивает мои шансы. То же самое и со сборной Англии. Я думаю, мы отправимся на турнир в числе фаворитов.
С моей точки зрения, у меня есть еще шесть недель, после которых у меня будет хороший перерыв. Я чувствую себя хорошо. И этот перерыв пойдет нам на пользу, но, если повезет, и у меня все сложится и в клубе, и в сборной, то я определенно буду в числе обсуждаемых кандидатов на такую награду, как «Золотой мяч», — цитирует Кейна The Mirror.