Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.10
П2
2.02
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.00
П2
2.80
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.99
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.35
П2
4.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
41.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.62
П2
6.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
28.00
X
10.50
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.70
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.96
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.44
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.72
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2

Кейн: Могу забить хоть 100 голов в сезоне и не выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн оценил свои шансы на «Золотой мяч» — 2026. 32-летний форвард в текущем сезоне забил 26 мячей в 22 матчах на клубном уровне.

Источник: Reuters

— Я могу забить хоть 100 голов в этом сезоне, но если я не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то, вероятно, не получу «Золотой мяч». То же самое и с Холандом, то же самое с любым игроком. Нужно выигрывать эти главные трофеи.

Если смотреть на то, как складывается сезон у нашей команды в «Баварии», кажется, что мы в отличной форме. Безусловно, похоже, что мы одни из фаворитов в Лиге чемпионов. Так что, возможно, это немного увеличивает мои шансы. То же самое и со сборной Англии. Я думаю, мы отправимся на турнир в числе фаворитов.

С моей точки зрения, у меня есть еще шесть недель, после которых у меня будет хороший перерыв. Я чувствую себя хорошо. И этот перерыв пойдет нам на пользу, но, если повезет, и у меня все сложится и в клубе, и в сборной, то я определенно буду в числе обсуждаемых кандидатов на такую награду, как «Золотой мяч», — цитирует Кейна The Mirror.