Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Шинник
3
:
Чайка
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
68.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
27.00
X
10.25
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.63
П2
4.89
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.10
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.73
П2
13.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
6.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.68
П2
3.25
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Португалия без Роналду забила 5 голов Армении за тайм, у Невеша дубль, Бруну реализовал пенальти на 48-й. Криштиану удалили в матче с Ирландией за удар локтем

Сборная Португалии играет с Арменией (5:1, второй тайм) в матче квалификации к ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Защитник Ренату Вейга открыл счет на 7-й минуте, на 18-й голом отметился полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 28-й минуте Гонсалу Рамуш снова вывел португальцев вперед, затем Жоау Невеш сделал дубль, а на 48-й минуте Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый.

Криштиану Роналду не принимает участия в этом матче, нападающий получил прямую красную карточку в матче с Ирландией за удар локтем защитнику Даре О’Ши.

