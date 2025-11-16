Скандал в «Рубине»: 11-летнюю футболистку заставили таскать ворота в наказание. Она сломала ногу и может завершить карьеру

Инцидент произошел 22 сентября на тренировке. По словам девочки, тренер Юлия Балыкова заставила ее и подругу перетаскивать ворота в наказание. «Они были очень тяжелые, и чисто логически мы не могли их перенести. Мы попытались, потянули их на себя — но они выскользнули у меня из рук и упали на ногу», — рассказала юная футболистка Telegram-каналу «Mash на спорте».